Küchenbrand in Lokal schnell unter Kontrolle

Speyer. Zwei Verletzte und Brandschäden in noch unbekannter Höhe, so lautet die Bilanz nach einem Feuer in einem Lokal in der Gutenbergstraße. Der Brand war in der Küche im Erdgeschoss eines Restaurants ausgebrochen, breitete sich aber sofort über eine Abzugsanlage bis auf das Dach aus, teilt die Feuerwehr Speyer mit.

Noch vorm Eintreffen der ersten Einsatzkräfte atmeten zwei Menschen Rauch ein, als sie versuchten die Flammen zu löschen. Sie wurden zuerst durch die Schnelleinsatzgruppe Sanität der Stadt Speyer versorgt und später durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Die Feuerwehr bekämpfte den Küchenbrand von der Gutenbergstraße aus. Gleichzeitig wurde der Brand im Dachbereich durch die Räumlichkeiten eines zweiten Gastronomiebetriebs von der Maximilianstraße aus angegriffen.

Durch den schnellen und gezielten Einsatz der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes in den Dachstuhl erfolgreich verhindert werden, was in einer historisch gewachsenen Altstadt immer eine besondere Herausforderung darstelle, heißt es in der Pressemitteilung der Wehr. Diese war mit 33 Einsatzkräfte und zehn Fahrzeugen im Einsatz. Polizei, Rettungsdienst und Schnelleinsatzgruppe waren ebenfalls vor Ort. fw