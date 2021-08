Künftig im Michel aktiv

Speyer. Nach der Sommerpause geht es beim Internationalen Orgelzyklus im Dom mit einem Paukenschlag weiter. Am Samstag, 4. September, wird Magne H. Draagen – bislang Organist am norwegischen Nidarosdom in Trondheim – um 19.30 Uhr sein Debüt als neu ernannter Organist der Hamburger Michaeliskirche geben. Sein Wechsel an die Hamburger Hauptkirche, der sich mit Beginn des Septembers vollziehen wird, hat in der Fachwelt für großes Aufsehen gesorgt, denn der weltweit gefragte Konzertorganist hinterlässt in der Kathedrale in Trondheim, die als norwegisches Nationalheiligtum gilt, ein Instrumentarium von drei bedeutenden Orgeln. Sein Wechsel an den Hamburger „Michel“, wo ihn eine nicht minder spannende Orgelanlage erwartet, „war wohlüberlegt“, wie er dem Speyerer Domorganisten Markus Eichenlaub in einem Telefonat verriet.

Es versteht sich für den gebürtigen Norweger von selbst, dass er auch Orgelwerke aus seiner Heimat auf das Speyerer Programm gesetzt hat. Mit Arild Sandvolds „Introduction und Passacaglia h-Moll” sowie Edvard Griegs „Norwegischen Brautzug im Vorüberziehen“ sind gleich zwei bedeutende Vertreter aus der Komponistengilde Norwegens zu hören. Darüber erklingen noch Werke von Eugène Gigout (Suite de Trois Morceaux), Camille Saint-Saëns, Sigfried Karg-Elert und Herbert Howells.

Karten sind im Vorverkauf über www.reservix.de oder im Kundenforum unserer Zeitung in Schwetzingen (12 und 5 Euro) zu erhalten. Die Anzahl der Besucherplätze ist begrenzt. Auskunft erteilt das Büro der Dommusik unter 06232/1 00 93 10 Konzertbesucher sollten spätestens 15 Minuten vor Konzertbeginn da sein, Einlass erfolgt ab 18.30 Uhr. zg