Künstlerin Hila Hasannija lässt Speyerer Roßmarktstraße aufleben

Speyer. Unter Federführung von Mathias Münzenberger vom Tee Contor ist die Gemeinschaft der Roßmarktstraße bemüht, durch Leerstände unattraktiv gewordene Schaufenster zeitabhängig neu zu gestalten. Eine – der Katastrophe zum Trotz – Gelegenheit dazu bot sich durch den Brand des Blumenladens der Familie Schultz, der seit dem verheerenden Feuer im Dezember 2020 leer steht.

Ziel der Initiative war es, vor einer Renovierung zumindest einen Teil der Fassade künstlerisch aufzuwerten. Dazu konnte Münzenberger die iranische Künstlerin Hila Hasannija gewinnen. Die seit etwa drei Jahren in Speyer lebende Künstlerin hat bereits im Zuge der vom Kulturbüro initiierten Aktion „Speyerer Schaufensterkunst“ einige Werke in der Buchhandlung Fröhlich ausgestellt. Arbeiten von ihr zur Situation der Frauen im Iran waren zudem bei einer Ausstellung in der Johanneskirche zu sehen. Hasannija hat an der Universität Teheran einen Bachelorabschluss in Grafik-Design erworben und war in ihrem Heimatland als Fotografin tätig.

Die Roßmarktstraße hat nun einen weiteren attraktiven Blickfang, denn die unansehnlichen Pressspanblatten am großen Schaufenster vom Blumenladen werden nun von einem farbenfrohen Gemälde im Format 1,30 mal 1,30 Meter verdeckt. Zuvor hatte das Einrichtungshaus „Günter D“ eine Umrahmung geschaffen, in die das Bild passgenau eingefügt werden konnte.

In Acryl auf Holz gemalt, zeigt das zwischen naiver Malerei, gegenständlichen Elementen und impressionistischen Einflüssen changierende Werk den unteren Teil der Roßmarktstraße bis zur Einmündung Maximilianstraße beim Altpörtel. Analog zur alten Bausubstanz mit farbigen Fassaden findet der Schaufensterbummel flanierender Damen in einem modischen Outfit statt, das an die letzten Jahre des 19. Jahrhunderts erinnert. Ähnliches gilt für einige Müßiggänger beiderlei Geschlechts, die es sich vor einer Weinstube gut gehen lassen. Nicht fehlen durfte natürlich eine Reminiszenz an die dekorativen Auslagen des Blumenladendens, die bis zum Brandunglück täglich von Passanten bewundert wurden.

So hat Hassanija einen von einem Pferd gezogenen Wagen mit einer bunten Blumenpracht bestückt, wobei das Pferd symbolisch für den Namen der Straße steht. Ein weiteres Blumenarrangement hat die Malerin auf Höhe des ehemaligen Blumenladens platziert. Insgesamt lädt das stimmungsvolle Kunstwerk förmlich zu einem Spaziergang durch die Roßmarktstraße ein.

Sprecher Mathias Münzenberger betonte bei der Aufhängung des Bildes, das sich die Straßengemeinschaft schon öfter im kulturellen und sozialen Bereich engagiert habe und das Entree zur Roßmarktstraße mit der Bildhängung deutlich aufgewertet werde.

Grüße der Stadt überbrachte Bürgermeisterin Monika Kabs. Sie ließ anklingen, dass die Stadt die Aktion quasi als Fortführung der erfolgreichen „Schaufenster-Kunst-Aktivitäten“ begrüßt. „Ich gratuliere der Künstlerin für das schöne Gemälde und den Machern und Sponsoren hinter den Kulissen für die gelungene Aktion“ betonte die Bürgermeisterin, die sich weitere Kooperationen zwischen Künstlern und Ladengeschäften vorstellen kann.

Der städtische Fachbereichsleiter Kultur Dr. Matthias Nowack stellte das Kunstwerk vor. Nowack erinnerte ferner an die Brandkatastrophe, durch die der Eingang zur Roßmarktstraße auch optisch gelitten habe und sich nun dank des farbenfrohen Bildes etwas freundlicher darstelle.

Das Bild darf bis zum Beginn von Renovierungsarbeiten hängen bleiben. Um die Künstlerin finanziell zu unterstützen, möchten die Initiatoren das Bild an einen Meistbietenden verkaufen. Die Einnahme fließt an Hila Hasannija.

Info: Kontakt für Kaufinteressenten: info@tee-contor-speyer.de