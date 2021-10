Kürbis selbst schnitzen

Speyer. Gleich zwei Halloween-Aktionen für Kinder gibt’s am Wochenende, 30./31. Oktober, im Unteren Domgarten. Am Samstag, 30. Oktober, ab 12 Uhr bieten die Schausteller dort ein Kürbisschnitzen an. Anmelden können sich alle, die Lust haben, selbst einen schaurig-schönen Halloween-Kürbis zu gestalten.

Am Sonntag, 31. Oktober, findet dann noch eine kindgerechte Führung inklusive einer Fackelwanderung unter dem Titel „Der Domgarten und seine Geheimnisse“ statt. Der Fährmann – Gästeführer Frank Seidel – zeigt den Kindern dabei bekannte Orte aus einer völlig neuen Perspektive und verrät spannende Geheimnisse und Anekdoten dazu. Treffpunkt ist am Brunnen im Unteren Domgarten.

Die Teilnahme bei beiden Aktionen ist kostenlos. Die Zahl der Teilnehmenden ist aber für beide Aktionen begrenzt. Anmeldungen unter Angabe des Namens und des Alters der Kinder nimmt Heidi Jester per E-Mail heidi.jester@stadt-speyer.de entgegen. Da bei der Domgarten-Führung echte Feuerfackeln verwendet werden, können diese nur an Kinder ab sieben Jahren ausgegeben werden. Jüngere Kinder oder solche, die keine Feuerfackel tragen möchten, können gerne mit einer selbst mitgebrachten Laterne teilnehmen. zg