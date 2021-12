Kultureinrichtungenbleiben zugänglich

Speyer. Um den Jahreswechsel haben die städtischen Kultureinrichtungen abweichende Öffnungszeiten. Der Kulturhof Flachsgasse hat geöffnet am Donnerstag, 30. Dezember, 11 bis 18 Uhr, Freitag, 31. Dezember, 11 bis 16 Uhr und Sonntag, 2. Januar, 11 bis 18 Uhr. Zu sehen sind die Ausstellungen „Margarete Stern. Malerin. fecit“ in der Städtischen Galerie und „Stadt der Zeichnung – Anderswelten“ in den Räumen des Kunstvereins.

Das Purrmann-Haus hat bis 1. Januar geschlossen. Ab 2. Januar gelten die regulären Öffnungszeiten: Freitag 15 bis 17 Uhr, Samstag 11 bis 16 Uhr und Sonn- und Feiertage 11 bis 13 Uhr. zg