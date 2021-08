„Kundenkontakt ist mir wichtig“

Speyer/Region. Die Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz bekommt Verstärkung: Zum 1. August starten zehn Auszubildende und zwei duale Studenten bei der Genossenschaftsbank ins Berufsleben. Drei der „Neuen“ berichten, warum sie sich für diesen Weg entschieden haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als Emir Can Eliagir aus Heidelberg sein Studium „Management und Vertrieb“ aufnahm, merkte er schnell, dass ihm der Praxisbezug fehlt. „In meiner Ausbildung zum Bankkaufmann habe ich nun viel Kundenkontakt und werde in abwechslungsreichen Bereichen eingesetzt. Auf diese beiden Dinge freue ich mich am meisten“, berichtet der 20-Jährige, der seine Ausbildung im Regionalmarkt Schwetzingen beginnt.

Aktiv auf die Leute zugehen

Starten im August bei der Vereinigten VR Bank ins Berufsleben: Meik Schürmann (v.l.), Anna Weisbrodt und Emir Can Eliagir. © VR Bank

Eliagir entwickelte schon früh ein Interesse an finanzwirtschaftlichen Themen, das auch seinem Umfeld auffiel: „Ein Lehrer meiner früheren Schule machte mich mit einem seiner Freunde bekannt, der bei einer Bank arbeitet und mit mir über die Möglichkeiten dort gesprochen hat. Nach dem Austausch wusste ich: Die Arbeit als Bankkaufmann wird mir gefallen.“

Bevor Meik Schürmann den Entschluss fasste, das duale Studium „Betriebswirtschaftslehre, Banking and Finance“ bei der VR Bank und der Hochschule Mannheim aufzunehmen, hatte er in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet. Nach seinem Realschulabschluss entschied er sich zunächst zu einer Ausbildung zum Koch, sammelte zwei Jahre Berufserfahrung in einem Callcenter, machte sein Fachabitur und begann ein Informatikstudium. Für Computer und Mathematik war der 26-Jährige bereits als Kind zu begeistern, das Studium war ihm jedoch zu trocken: „Ich wollte selbst Hand anlegen und im Kontakt mit Menschen sein“, betont Schürmann. In seinem Studium kann er nun diese Interessen mit seinen Kenntnissen und Erfahrungen kombinieren: Bereits beim Bewerbungsgespräch verdeutlichte ihm die VR Bank Kur- und Rheinpfalz, dass sein IT-Wissen an seiner künftigen Arbeitsstelle im Regionalmarkt Lingenfeld gefragt ist. „Ich finde es schön zu wissen, dass mein Arbeitgeber auf meine Wünsche eingeht“, so Schürmann.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auch Anna Weisbrodt war ihr begonnenes Studium „Digital Business Management“ zu theorielastig. Eine Online-Recherche brachte sie auf die Idee, eine Ausbildung zur Bankkauffrau in Betracht zu ziehen. „Ich bin gespannt, was alles auf mich zukommen wird“, so die 22-Jährige, die vor allem in den Regionalmärkten Frankenthal und Maxdorf tätig sein wird.

Für das Ausbildungsjahr 2022 sucht die VR Bank Kur- und Rheinpfalz bereits jetzt engagierte Bewerber. Ausbildungsleiter Jürgen Schlupp steht bei Fragen telefonisch unter 06232/6 18 34 22 oder per E-Mail an juergen.schlupp@vvrbank-krp.de zur Verfügung. zg