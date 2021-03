In der Reihe „Speyer.Lit“ findet am Dienstag, 8. Juni, 20 Uhr, eine Veranstaltung mit Monika Helfer, im Alten Stadtsaal statt. Es folgen am Donnerstag, 10. Juni, 20 Uhr, Lola Randl, im Alten Stadtsaal, am Dienstag, 15. Juni, 20 Uhr, Anne Weber im Alten Stadtsaal und am Mittwoch, 16. Juni, 20 Uhr, Kinga Tóth in der Heiliggeistkirche.

Weiter geht es am Mittwoch, 10. November, 19 Uhr, mit Arno Reinfrank und einem Poetry Slam im Alten Stadtsaal und am Donnerstag, 11. November, 19 Uhr, mit der Preisverleihung im Alten Stadtsaal.

Bei Speyer.Kultur.Support als Klassik Spezial ist geplant am Sonntag, 23. Mai, 19 Uhr, im Alten Stadtsaal das Gropius Quartett mit Alexia und Friedemann Eichhorn. Jeweils Quartette von Beethoven, Fazil Say und Antonin Dvorak.

Am Sonntag, 13. Juni, 19 Uhr, in der Dreifaltigkeitskirche (Neo)barocke Kostbarkeiten. Gespielt werden unter Leitung von Robert Sattelberger Werke von Bach, Vivaldi und Respighi sowie am Freitag, 25. Juni, 19 Uhr, in der Dreifaltigkeitskirche Felix Mendelssohn-Bartholdys Violinkonzert für Violin- und Streichorchester. mey