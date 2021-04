Kunst mit jüdischen Akzenten

Speyer. Die jüdischen Gemeinden in Speyer, Worms und Mainz waren gemeinsam die Wiege des aschkenasischen Judentums und bildeten im Mittelalter ein einzigartiges Gemeindebündnis in Europa. In Speyer, Worms und Mainz diskutierten und lehrten wichtige jüdische Gelehrte aus West- und Mitteleuropa, hier entstanden vorbildgebende Synagogen, Frauenbeträume und Ritualbäder, hier wurde der Grundstein für die aschkenasische Begräbniskultur gelegt. Hier sangen gefeierte Kantorinnen und es entstanden religiöse Rechtssatzungen, die bis heute diskutiert werden. In Worms nutzte die Gemeinde seit dem 14. Jahrhundert den reich illustrierten Wormser Machzor. In Schum entstanden auch liturgische Gesänge, die bis in unsere Zeit in aschkenasischen Gemeinden an den hohen Feiertagen gesungen werden.

Die drei Städte sind in der jüdischen Erinnerung präsent und verweisen auf die jahrhundertelange Tradition wie auch die Resilienz jüdischer Gemeinden inmitten der christlichen Umwelt. Wohl Ende Juli wird die Unesco darüber entscheiden, ob die Monumente und mittelalterlichen Friedhöfe Weltkulturerbe werden. Gleichzeitig arbeiten die Städte an einem Programm, das genau diese Innovationskraft aufgreifen möchte.

Stipendium für den Aufenthalt

„Schum – Artist in Residence“ ist ein erstmalig 2021 ausgeschriebenes Projektstipendium, das internationale Kunstschaffende und Kreative aus den verschiedensten Disziplinen anregen soll, mehrere Wochen in den drei Städten zu verbringen, zu leben und künstlerisch zu arbeiten. Angeboten werden die Stipendien zur Realisierung eines künstlerischen Vorhabens, das sich mit der Geschichte der Schum-Gemeinden und ihrem religiösen, kulturellen und architektonischen Erbe kreativ auseinandersetzt und dadurch etwas Neues, Eigenes schafft. Jüdische Themen in ihrer Vielfalt können einfließen, erwünscht sind transkulturelle Begegnungen zwischen Kunstschaffenden aus allen Kulturen der Welt und den Menschen vor Ort.

Von Malerei über Fotografie, von Architektur bis zu Design, von Typografie bis zur Goldschmiedekunst, von der Musik bis zur Literatur kann in Schum alles entstehen. Die Stipendiaten erhalten in der Zeit ihres Aufenthalts einen wöchentlichen Unterhaltszuschuss, eine möblierte Unterkunft sowie ein Arbeitsatelier. Bewerbungen sind ab jetzt möglich.

1700 Jahre jüdisches Leben

Ein wesentliches Ziel des Residenzprogramms ist es, die Öffentlichkeit, Kinder und Jugendliche sowie lokale Kunstschaffende und Initiativen einzubeziehen und zu Diskursen anzuregen. Zahlreiche Veranstaltungen werden den Aufenthalt der Kunstschaffenden einrahmen, auch die Schum-Kulturtage finden in diesem Zeitraum statt , soweit es die Pandemie erlaubt. Die Künstlerresidenz ist eingebunden in das bundesweite Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“. „Wir freuen uns sehr über den Beitrag der Schum-Städte“, würdigt Andrei Kovacs, der leitende Geschäftsführer die Idee als „Bereicherung des Festjahres“. Dieses lebe von der starken regionalen Verankerung in ganz Deutschland, so unterstreicht die Generalsekretärin des Vereins 321, Sylvia Löhrmann. „Das Judentum ist konstitutiv für Deutschland. Das wird mit diesem Projekt veranschaulicht und trägt dazu bei, viele Menschen konkret anzusprechen.“ Auch das Land Rheinland-Pfalz hat eine Unterstützung des Projekts zugesichert: Kulturminister Konrad Wolf sagt dazu: „Wir verfügen über ein mehrere Jahrhunderte altes, beeindruckendes jüdisches Erbe. Juden in Speyer, Worms und Mainz haben kulturelle Leistungen erbracht, die noch heute das Judentum prägen. Dieses Erbe ist sehr lebendig und inspiriert uns heute weiterhin. Das neue Projekt ist eine sehr gelungene Möglichkeit, das außergewöhnliche kulturelle Erbe der Schum-Städte innovativ und kreativ zu interpretieren und neue Wege in der Vermittlung und Präsentation des kulturellen Erbes zu gehen.“

Die künstlerische Leitung des Programms übernimmt der Mainzer Autor und Kurator Minas, über die Vergabe der Stipendien entscheidet ein international besetztes Fachgremium aus verschiedenen künstlerischen Disziplinen. Das Stipendium soll noch in 2021 angetreten werden, es werden bis zu drei Plätze vergeben. Die Ausschreibung ist international.

Neue Schwerpunkte setzen

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler aus Speyer begrüßt die Initiative sehr: „Ich sehe großes Potenzial, mit dem erstmals ausgeschriebenen Artist-in-Residence-Programm an die ausgeprägte schöpferische Leistungskraft der drei mittelalterlichen Schum-Gemeinden Speyer, Worms und Mainz anzuknüpfen. Die internationale Auseinandersetzung mit diesem Erbe kann neue Akzente setzen, wird wichtige Begegnungen schaffen und damit auch neue Perspektiven für die drei Schum-Städte eröffnen, da bin ich mir sicher.“ zg

Info: Weitere Informationen zum Bewerbungsverfahren sowie die gesamte Ausschreibung auf den Internetseiten der Städte Mainz, Worms und Speyer.