Kunst – Parkinson zum Trotz

Speyer. „Trotz Parkinson – Parkinson zum Trotz.“ Unter diesem Motto veranstaltet Theo Germann in Speyer eine Ausstellung mit eigenen Werken und Texten. Seine farbprächtigen Bilder und die tiefsinnige Prosa lockte schon mehr als 150 Besucher an zwei Wochenenden in die Galerie im Glashaus in Germanns ehemaliger Gärtnerei am sogenannten Rübsamenwühl. Er präsentiert dort 20 seiner großformatigen Bilder und 20 Zeichnungen – zudem dann noch Texte aus seiner Feder.

Nach dem Motto seiner Parkinson-Therapeuten „tue etwas, tue etwas Neues, tue etwas, was du noch nicht probiert hast“ findet Theo Germann als Autodidakt Spaß am Malen und Schreiben. Das Malen ist für ihn und seine Krankheit Therapie und beflügelt ihn. „Mit der Präsentation meiner Werke will ich anderen Parkinson-Erkrankten Mut machen und einen Anstoß dafür geben, dass mit einer positiven Einstellung auch der Krankheitsverlauf wesentlich beeinflusst werden kann“, sagt Theo Germann. Er setzt nicht nur kraftvolle Farben ein wie bei dem Bild „Herbststimmung“ oder bei seiner „Toskanischen Landschaft“. Er trifft auch die feinere, fast ätherisch die Stimmung verbessernde Art, wie beim Bild „Paar am Strand“.

Dass der Künstler seine Stadt liebt, merkt man nicht nur an seinen vielen Speyerer Motiven, sondern auch bei seinem Text „Meine stille Stadt“, der mit folgenden Zeilen endet: „Bin verzaubert von meiner Stadt. Und meine Seele schwebt, ich kann das Glücksgefühl kaum fassen.“

„Sehr interessante und vielfältige Bilder und die zum Nachdenken anreizenden Texte gestatten einen tieferen Blick in die Seele des Künstlers“, so schreibt es eine Besucherin passend ins Gästebuch. Nicht nur Acryl-Lehrbücher, auch Motive von Günter Grass, Wassily Kandinsky, Lyonel Feininger und Fotos aus der Tageszeitung waren die Ideengeber einer bunten Palette von großformatigen Werken.

Andere Betroffene motivieren

Germann will mit dieser ersten Veranstaltung ein Tableau schaffen, um weitere Parkinson-Betroffene ansprechen zu können. Im nächsten Jahr sollen dann in einer weiteren Veranstaltung andere Betroffene die Möglichkeit erhalten, sich zu präsentieren. „Okay, ich habe auch Parkinson, aber ich tue auch etwas, auch etwas für mich Neues“, sagt er. Ungewohnte Schritte und ungewohnte Tätigkeiten – vor allem aber eine positive Einstellung zur Krankheit, könnten auch für diese Menschen ein Weg sein, den schleichenden Fortgang der Krankheit zu verlangsamen.

Angeschoben durch seinen Physiotherapeuten stürzte sich Germann unbedarft in die Farben und schuf ein Kaleidoskop von prächtigen Bildern. Da es im Winter in seinem Glashaus-Atelier zu kühl ist, setzt er sich hin mit einem Glas Pfälzer Sonnenschein, lässt seine Gedanken schweifen und bringt diese dann zu Papier – so entstehen seine Texte.

Die Ausstellung im Glashaus, Am Rübsamenwühl 12, ist am Samstag und Sonntag, 29./30. Oktober, nochmals von 14 bis 18 Uhr geöffnet, danach nur nach telefonischer Anmeldung unter Telefon 06232/6 30 40. gs