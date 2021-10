Kurzgeschichten von Mord, Rache und Gevatter Tod

Speyer. Die Phantastik Autoren sind am Freitag, 29. Oktober, in der Villa Ecarius zu Gast. Ab 19.30 Uhr lesen Ulrike Grömling, Veronika Kegler, Edith Theisen, Lynn Krieger, Christian Metzger und Jutta Ehmke aus ihrer neuen Kurzgeschichtensammlung „Klein Fein Böse“ vor. Pünktlich zu Halloween werden in der Sammlung Mordpläne geschmiedet, Rachegelüste zelebriert und Gevatter Tod ins schaurige Antlitz geblickt. Die Geschichten sind mal heiter, mal spannend und mal gruselig in Szene gesetzt.

Die Lesung ist für Erwachsene und Kinder ab zwölf Jahren geeignet und findet unter 2G-Regelung statt. Karten sind für fünf Euro in der Stadtbibliothek erhältlich. zg