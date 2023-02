Lana und Zottel zu Gast

Speyer. Eine Familienvorstellung gibt’s am Sonntag, 26. Februar, um 15 Uhr im Alten Stadtsaal in Speyer beim Kinder- und Jugendtheater. Es gastiert das Marionettentheater von und mit Hanne Heinstein mit einem Stück für alle ab drei Jahren: Lana, das Trollmädchen trifft beim Spielen im Wald den alten Troll Zottel, der Trollkinder nicht ausstehen kann und in ständiger Furcht um seine wunderschöne Blume lebt.

Lana spielt trotz Zottels Verbot in der Nähe der Blume Ball. Sie verschießt sich und der Ball landet auf Zottels Blume. Lana flüchtet, verirrt sich im Wald, schläft schließlich erschöpft ein und träumt – von Feen, Luftschlössern, bösen Zauberern und von Zottels wunderschöner Blume. zg

Lana und Zottel – ein schönes Kinder-stück mit Marionetten. © KJT