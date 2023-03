Land fördert Speyerer Wohnraum

Speyer. An der Stelle, wo Speyers Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) als Kind Messdiener gewesen ist, Tischtennis spielte und manche Fete feierte, hat sich in den zurückliegenden Monaten viel verändert. Genau genommen: Die Fläche neben dem Restbestand des Pfarrheims ist nicht mehr wiederzuerkennen. Entstehen soll dort Wohnraum. Gestern gab’s dafür eine Förderung vom Land.

Die Gewo Wohnen GmbH ist Bauträger des Projekts an der Kurt-Schumacher-Straße 39. „Es ist eines, wenn nicht das größte Bauvorhaben in unserer 75-jährigen Geschichte“, stellte Geschäftsführer Oliver Hanneder am Freitagmorgen vor Ort fest. Dort nahm er zum einen den Vorstandssprecher Ulrich Dexheimer von der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), zum anderen den rheinland-pfälzischen Staatssekretär für Finanzen, Dr. Stephan Weinberg (SPD), in Empfang.

Die Herren hatten einen Förderbescheid in der Tasche, der der Gewo finanziell bei der Umsetzung unter die Arme greift. 19 Millionen Euro soll die Baumaßnahme nämlich kosten. 2,9 Millionen Euro werden vom Land aus Mitteln des Mietwohnungsprogramms bezuschusst. „Davon sind 1,9 Millionen Euro ein Tilgungszuschuss“, fügte Weinberg ein.

Gewo-Förderung durch Land: Mieter mit mittlerem Einkommen als Zielgruppe

Nicht das Gesamtvorhaben wird mit dem Geld gefördert. Das umfasst nämlich die Errichtung von drei Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 42 Wohnungen. Konkret von der öffentlichen Hand profitieren werden 20 Wohnungen. Diese sind für Mieter gedacht, die ein mittleres Einkommen haben und sind für 20 Jahre zweckgebunden.

„Wir als Gewo haben einen gesellschaftlichen Auftrag und in einer prosperierenden Stadt wie Speyer wollen wir diesen erfüllen“, untermauerte Hanneder. Gleichzeitig wies der Geschäftsführer auf die unbedingte Notwendigkeit hin, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. „Wir in der Wohnungswirtschaft sind schon sehr an der Basis und kennen die Problematik“, lenkte er ein.

Die sah auch Weinberg, der anmerkte: „Die Umsetzung des Projekts bedeutet, dass wir in Speyer mit bezahlbarem Wohnraum weiterkommen.“ In dem Zusammenhang lobte der Finanzstaatssekretär auch die Art der Umsetzung. „Es ist schön“, sagte er, „dass das klimagerechte Wohnen beachtet wird.“

Um das Projekt starten zu können, wurde bereits Hand an die Fläche gelegt. 31 Bäume mussten gerodet werden. 16 neue werden im Baubereich angelegt, weitere Nachpflanzungen werden außerhalb dessen vorgenommen.

Für die Bürgermeisterin bleibt wichtig, Wohnraum für alle Schichten zur Verfügung stellen zu können. „Uns ist bewusst, dass bezahlbare Wohnungen bei uns ausbaufähig sind.“ Die Gewo wird an St. Otto im Mai, spätestens Juni damit beginnen.