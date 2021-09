Land hebt Unterrichtsverbot auf: Schüler dürfen schwimmen

Speyer. Mit der ab sofort geltenden überarbeiteten Fassung des Hygieneplans Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz hat das Land die Weichen dafür gestellt, dass der zu Schuljahresbeginn zunächst ausgesetzte Schwimmunterricht nun wieder regulär stattfinden kann. Die Speyerer Bürgermeisterin und Schuldezernentin Monika Kabs freut sich über diesen wichtigen Schritt zurück zur Normalität: „Ich habe schon mehrfach betont, wie wichtig der schulische Schwimmunterricht und wie groß der Nachholbedarf ist. Durch die Schließung der Bäder über viele Wochen und Monate hat ein ganzer Jahrgang nicht wie gewohnt schwimmen gelernt.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einer Erhebung der DLRG zufolge waren schon 2017 rund 60 Prozent der Zehnjährigen keine sicheren Schwimmer. „Auch ohne konkretes Zahlenmaterial können wir annehmen, dass sich diese Situation durch die Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen sicher noch verschärft hat. Es ist besorgniserregend, dass die Tendenz sich stark in Richtung Nichtschwimmer neigt. Umso wichtiger ist, dass wir hier in enger und guter Zusammenarbeit mit den Stadtwerken stehen, die das Bademaxx betreiben und sofort bereitwillig mehr Kapazitäten für den schulischen Schwimmunterricht geschaffen haben, sodass in den Vormittagsstunden zwei weitere Schulklassen schwimmen lernen und trainieren können“, sagt Monika Kabs: „Wir müssen dafür sorgen, dass die Kinder, deren Schwimmunterricht bislang nicht wie gewohnt stattgefunden hat, nicht durchs Raster fallen.

Im Jahr 2020 hatte es in Rheinland-Pfalz 16 tödliche Badeunfälle gegeben, sieben mehr als 2019. zg