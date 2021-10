Landesgartenschau Speyer: Bewerbung für 2027 ist in der Post

Speyer. Die Bewerbung für die Landesgartenschau 2027 in Speyer wurde jetzt durch das städtische Projektteam bei der rheinland-pfälzischen Landesregierung eingereicht. „Mit der Abgabe der Unterlagen wurde der entscheidende Schritt in der Bewerbungsphase zur Landesgartenschau vollzogen“, freut sich Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler: „Unsere Bewerbung zeigt eindrücklich, wie die Landesgartenschau eine Initialzündung für eine nachhaltige Stadtentwicklung darstellen könnte. Denn klar ist: 2000 Jahre sind definitiv erst der Anfang“, so klingt die Stadtchefin in einer Pressemitteilung begeistert.

Nachdem sich der Speyerer Stadtrat am 16. September auf Grundlage der Machbarkeitsstudie mehrheitlich für das eingereichte Konzept ausgesprochen hatte, wurde eine umfassende Bewerbungsbroschüre durch das städtische Projektteam sowie Vertreter des Planungsbüros RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten und der Werbeagentur Runze & Casper erstellt. Diese ist auf der Homepage unter www.speyer.de/landesgartenschau2027 einzusehen.

Die Bewerbung für die Landesgartenschau 2027 in Speyer ist jetzt eingereicht. Ober-bürgermeisterin Stefanie Seiler wirft noch einen letzten Blick auf das Papier. © Stadt

Bevor die Entscheidung, welche Stadt den Zuschlag für die Landesgartenschau erhält, im März nächsten Jahres fallen soll, wird im November eine Kommission zum Ortstermin erwartet. Sollte sich Speyer gegen die anderen Bewerberstädte durchsetzen können, wird auch wieder die Bürgerschaft aufgerufen sein, sich in verschiedenen Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung einzubringen und den weiteren Prozess bis zum Beginn der Baumaßnahmen zu begleiten.

Bürger werden eingebunden

„Nur im Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern und unter Einbezug der vielen wertvollen Anregungen und Wünsche konnten wir alle relevanten Bereiche in unserem Konzept berücksichtigen und entwickeln. Die Beiträge aus der Bürgerschaft haben ebenso wie der nach wie vor gültige Stadtratsbeschluss den Weg für die heutige Abgabe der Bewerbung geebnet“, unterstreicht Stefanie Seiler. zg

