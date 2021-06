Landessynode setzt sich neu zusammen

Speyer. Eine neue Amtszeit beginnt für die Landessynode der Evangelischen Kirche der Pfalz von 2021 bis 2026. Bei ihrer ersten Tagung vom 8. bis 10. Juli konstituiert sich das kirchenleitende Gremium. Das heißt: 50 gewählte Landessynodale aus den Bezirkssynoden der 15 Kirchenbezirke stehen bereits fest. Weitere Vertreter, zum Beispiel aus der Evangelischen Jugend, werden als Synodale berufen. Zudem wird ein neues Präsidium gewählt. Die Tagung findet digital über eine Videokonferenz statt und wird für die Öffentlichkeit auf dem YouTube-Kanal der Landeskirche übertragen.

AdUnit urban-intext1

Im Vergleich zur letzten konstituierenden Landessynode 2015 hat sich der Frauenanteil von damals 32 Prozent auf nun 44 Prozent erhöht: 22 der 50 gewählten Synodalen sind weiblich. Zudem besteht die oberste Vertretung des Kirchenvolks aus 32 weltlichen und 18 geistlichen gewählten Mitgliedern.

Am Donnerstag, 8. Juli, um 9 Uhr eröffnet Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst die Synodaltagung mit einem Gottesdienst. Dieser findet virtuell statt, auch das Abendmahl wird gefeiert. Bereits am Mittwochabend haben neue und bisherige Mitglieder die Möglichkeit, sich bei einem digitalen „Abend der Begegnung“ kennenzulernen. Die Mitglieder der Synode haben dafür ein Paket mit regionalen Lebensmitteln erhalten.

Neben dem Bericht der Kirchenpräsidentin wird am Donnerstagvormittag Heinrich Bedford-Strohm, Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), ein Grußwort halten. Am Nachmittag ab 17 Uhr wählen die Synodalen ein neues Präsidium, das aus fünf Personen besteht. Wählbar sind die Mitglieder der Landessynode.

AdUnit urban-intext2

Am Freitag, 9. Juli, findet um 13.30 Uhr eine Pressekonferenz des Synodalpräsidiums und des Landeskirchenrats in digitaler Form statt. Am Nachmittag wählen die Synodalen diejenigen Mitglieder, die die Synode in der Kirchenregierung vertreten.

Am Samstag, 10. Juli, sieht die Synodaltagung weitere interne Berichte und Wahlen vor. Die Tagung endet am Mittag. lk

AdUnit urban-intext3