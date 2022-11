Lange Nacht mit Sissi

Speyer. Die rheinland-pfälzische Landesausstellung „Die Habsburger im Mittelalter. Aufstieg einer Dynastie“ ist Mitte Oktober im Historischen Museum der Pfalz angelaufen. Mit einem umfangreichen Begleitprogramm lädt das Museum nun seine Gäste ein, sich dem Thema aus den unterschiedlichsten Perspektiven zu nähern.

Der erste Vortragsabend findet am Donnerstag, 17. November, um 19 Uhr statt und widmet sich „Kaiser Maximilian I. (1459-1519). Der letzte Ritter zwischen Tradition und Moderne“. Es spricht Maximilian Krüger von der Universität Innsbruck. Der Eintritt zum Vortrag ist kostenlos. An diesem Abend ist die Ausstellung bis 19 Uhr geöffnet.

Zu einem XXL-Kinoabend lädt das Historische Museum am Samstag, 26. November, ab 18 Uhr nicht nur alle Sissi-Fans ein. Im Rahmen der Landesausstellung „Die Habsburger im Mittelalter. Aufstieg einer Dynastie“ präsentiert das Museum in Speyer alle drei Teile der Original-Sissi-Trilogie mit Romy Schneider und Karlheinz Böhm. Für Geschichtsfans bietet sich die Kombination von Ausstellungs- und Kinobesuch an. Nach einer kurzen Einführung erleben die Besucher im Innenhof ganz großes Kino. Bei einer „Wiener Melange“ und einem „Kaiserschmarrn“ lässt sich die cineastische Reise auch kulinarisch erleben. Das Museums-Café bietet österreichische Süßspeisen und Getränke an. Karten kosten mit kombiniertem Ausstellungsbesuch 30 Euro, ohne Ausstellungsbesuch 15 Euro. Sie sind an der Museumskasse oder im Online-Shop unter www.tickets.museum.speyer.de erhältlich.

Am Donnerstag, 8. Dezember, folgt der zweite Vortragsabend der Habsburger-Reihe. Professor Jörg Schwarz, Universität Innsbruck, stellt um 19 Uhr „Die berühmteste Formel der Habsburgermonarchie: Das AEIOU Friedrich III.“ vor. Der Eintritt ist frei, die Ausstellung ist an diesem Abend bis 19 Uhr geöffnet.

Im Januar wird die Vortragsreihe fortgesetzt. Außerdem dürfen sich die Besucher auf ein historisches Komödienspektakel mit Bernhard Weller und Götz Valter („Spitz & Stumpf“) freuen sowie auf ein Biertasting mit der Black Stork-Brauerei. zg

Info: Infos zur Ausstellung gibt’s unter www.habsburger-ausstellung.de