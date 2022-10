Langer Weg zu neuem Postplatz

Speyer. Darüber sind sich eigentlich alle einig: Am Speyerer Postplatz muss etwas passieren. Doch was genau? Das soll in den nächsten drei Jahren herausgefunden werden. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler will zusammen mit den Inhabern der umliegenden Geschäfte über den Prozess im Gespräch bleiben und hat die Betroffenen daher zu einem ersten „Runden Tisch der Gewerbetreibenden“ eingeladen. Gemeinsam soll die beste Lösung für den Postplatz und sein Umfeld gefunden werden.

In den Jahren 2023 und 2024 wird es hierzu, wie bereits von der Pressestelle der Stadt angekündigt, einen Verkehrsversuch in der Gilgen- und in der Bahnhofstraße geben. Nach der aktuell laufenden Erhebung des Istzustands wird im Jahr 2023 zunächst das Tempo auf Schrittgeschwindigkeit reduziert, bevor der Bereich im Jahr 2024 dann versuchsweise ganz für den allgemeinen Individualverkehr gesperrt wird.

„Die Gewerbetreibenden im Umfeld des Postplatzes sind in besonderem Maße vom Verkehrsversuch betroffen“, erklärt Oberbürgermeisterin Seiler: „Deshalb möchten wir sie eng in den Prozess einbinden.“ Sie sollen Gelegenheiten bekommen, sich aktiv mit ihren Erfahrungen, aber auch mit neuen Ideen einzubringen. Hierfür werde es laut OB unter anderem jährlich einen solchen Runden Tisch geben. Alle interessierten Gewerbetreibenden sind zum Auftakt eingeladen. Das erste Treffen findet am Donnerstag, 20. Oktober, um 18 Uhr im Stadtratssitzungssaal im Rathaus, Maximilianstraße 12, statt. Um Anmeldung wird gebeten unter https://www.survio.com/survey/d/Postplatz.

Bei diesem Termin soll es laut Mitteilung der Stadtverwaltung vor allem um den Verkehrsversuch in den kommenden zwei Jahren gehen und um die Frage, wie der Postplatz aus Sicht der Geschäftsinhaber aufgewertet und das berühmte Brezelhäuschen in Zukunft genutzt werden könnte. Parallel wird die Speyerer Bevölkerung in den nächsten Jahren mehrfach beteiligt und befragt. Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für die Postplatzgestaltungfestzulegen und die Verkehrssituation ständig zu hinterfragen.

Im Jahr 2025 soll dann der Stadtrat endgültig über die verkehrliche Ausgestaltung dieses Bereichs der Innenstadt direkt am Altpörtel entscheiden und ein Architektenwettbewerb zur Gestaltung des Postplatzes durchgeführt werden. zg