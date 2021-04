Langläufer und Initiator

Speyer. Als verdiente Persönlichkeit aus dem Sport wurde jetzt der Speyerer Herbert Kotter mit der Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. Die Verleihung fand im Namen von Ministerpräsidentin Malu Dreyer durch Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler und Bürgermeisterin Monika Kabs statt. Pandemiebedingt konnte die Ehrung nicht mit einer gebührenden Feier verbunden werden, sondern wurde in kleinem Rahmen mit Herbert Kotter und seiner Ehefrau Ilona im Büro der Oberbürgermeisterin begangen.

Herbert und Ilona Kotter bei der Auszeich-nung im Dienstzimmer der OB. © Stadt

„Seit vielen Jahren engagieren Sie sich mit Herzblut für den Sport und die Gemeinschaft in unserer Stadt. Für Speyer und das Land haben Sie sich durch Ihren beachtlichen Einsatz im Bereich des Sports verdient gemacht, weshalb es mir eine besondere Freude ist, Sie am heutigen Tag für Ihre Leistung zu ehren“, so Seiler. Herbert Kotter, der zu den besten Langläufern Deutschlands gehörte und zwischenzeitlich beim TuS Neureut trainierte, setzte sich als Speyerer seit 1953 beim TSV als Aktiver, Trainer und im Vorstand ein. Bis heute macht er die Pressearbeit und wurde 2006 stellvertretender Vorsitzender. Bei der Abnahme des Sportabzeichens ist Kotter, der es selbst 52-mal ablegte, noch immer unterstützend tätig.

Darüber hinaus war der Speyerer gemeinsam mit seiner Ehefrau 30 Jahre lang Initiator und Organisator des Brezelfestlaufes. Begonnen wurde mit 100 Läufern, teilweise waren aber bis zu 1000 Läufer aller Altersklassen am Start. Auch wenn Herbert und Ilona Kotter die Organisation inzwischen in jüngere Hände gegeben haben, so wird der Lauf doch immer die Handschrift der Initiatoren tragen, die sich der Fortschreibung des beliebten Sportereignisses mit Hingabe gewidmet haben“, würdigte Bürgermeisterin Monika Kabs den Speyerer. zg