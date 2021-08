Lazarus wechselt seinen Platz

Speyer. Die Stadt Speyer und die Diakonissen Speyer-Mannheim haben sich nach der Aufgabe des früheren Stiftungskranhauses als Krankenhaus-Standort in Absprache mit dem Künstler Thomas Duttenhöfer darauf verständigt, die beiden Großplastiken des Lazarusweges auf den Campus der Diakonissen zu versetzen.

Die Lazarus-Skulptur am Eingang des ehemaligen Stiftungskrankenhauses wurde bereits demontiert und wird derzeit in der Bildhauerei Grimm aufgefrischt. Das Marktzeichen an der Einfahrt zum Marktplatz wird folgen. Beide Großskulpturen sollen im Herbst einen neuen Standort in der Parkanlage des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses finden. Der Lazarus-Weg wurde von Thomas Duttenhoefer beim Neubau des ehemaligen Stiftungskrankenhauses geschaffen. zg/Bild: Venus