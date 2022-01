Legendäre Bühnenshow von „Queen“ live erleben

Speyer. „We are the Champions“, „We will rock you“ oder „Bohemian Rhapsody“ – die Rockgruppe „Queen“ hat Musikgeschichte geschrieben. Bis heute bringen die Hits des Quartetts aus Großbritannien nicht nur eingefleischte Musikfans der 1970er und 80er Jahre zum Tanzen und Mitsingen. Mit dem Oscar-prämierten Film „Bohemian Rhapsody“ wurde der Band dann noch ein filmisches Denkmal gesetzt. Die britische Tributeband „The Bohemians“ lässt den Mythos der legendären Band in einer fulminanten Bühnenshow am Freitag, 22. April, 20 Uhr, in der Stadthalle Speyer noch einmal aufleben.

Die Musiker präsentieren live die größten Hits von „Queen“ von der Anfangszeit bis zum Spätwerk, von Discoklassikern bis hin zu den großen Rock-Balladen.

Mit Rob Comber haben „The Bohemians“ einen Frontmann, der eine authentische und hochkarätige Hommage an Freddie Mercury abliefert, sowohl stimmlich als auch optisch. Vom markanten Schnauzer bis zu den energiegeladenen Bewegungen kommt er seinem Vorbild so nahe wie möglich. Mit Spielfreude, Bühnenpräsenz und Leidenschaft sorgt die Formation dafür, dass der Funke schnell überspringt. Beste Voraussetzungen also für einen bewegenden Konzertabend mit fantastischer Musik. zg

Info: Karten gibt es im Vorverkauf ab 42 Euro (Sitzplatz) inklusive Gebühren in Speyer in der Tourist-Info, Telefon 06232/14 23 92, unter www.kultopolis.com und im Kundenforum unserer Zeitung am Schwetzinger Schlossplatz.

