Lego-Rampen für Rollstühle

Speyer. Die Speyerer Wählergruppe (SWG) hat die Buttonverkaufsaktion gestartet. Der virtuelle Button kann für 1,50 Euro per Paypal gekauft werden. Es können auch direkt 10 Euro für eine neue Rampe oder ein anderer Betrag gespendet werden, teilt die Gruppe mit.

AdUnit urban-intext1

In diesem Jahr hat sich die SWG für die Speyerer Gruppe des Vereins SeHT entschieden. Der Verein kümmert sich um Menschen aus Speyer und Umgebung, die sich im gesellschaftlichen Leben schwertun. Teilleistungsschwächen bedeuten unter anderem Lernschwächen, Kontaktprobleme oder leichte psychische Einschränkungen. Ziel des Vereins ist es, Menschen mit Teilleistungsstörungen zu helfen, ihr Recht auf ein gesellschaftliches Leben zu verwirklichen. „Menschen fördern, nicht verwalten“ lautet das Motto. Die Speyer Gruppe umfasst rund 30 Menschen und deren Eltern, die Altersgruppe liegt zwischen 20 und 60 Jahren. Die Vorsitzende, Inge Bellmann, ist seit 2005 in Speyer im Amt.

Leicht und schnell angepasst

Die Spendengelder gehen in sinnvolle Gemeinschaftsprojekte der Gruppe und aktuell in Legosteine, mit denen Rampen für Rollstühle und Rollatoren gebaut werden. Diese Rampen sind sehr beliebt, weil sie sehr leicht sind und schnell angepasst werden können. Geldspenden für die Aktion sind unter https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=WE6ARVFZGBEQA, per Banküberweisung (IBAN DE45 5479 0000 0000 1272 30) oder in der Kulturraum Galerie möglich. zg