Leguay improvisiert

Speyer. In der Reihe „Cantate Domino“ ist am Samstag, 15. Oktober, um 18 Uhr im Dom der blinde Organist und Komponist Jean-Pierre Leguay zu erleben. Er spielt eigene Werke und improvisiert an der großen Orgelanlage. Der Eintritt zum Konzert ist frei, um Spenden wird gebeten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Jean-Pierre Leguay zählt zu den bedeutendsten französischen Komponisten und Organisten der Gegenwart. Er war Schüler von André Marchal und Olivier Messiaen und ist Nachfolger von Pierre Cocherau als Organist an Notre Dame in Paris. Notre Dame wurde durch ihn zur Pilgerstätte der Neuen Musik. Vom Sog seiner Musik und geradezu kosmischen Erfahrungen seiner Improvisationen kommen viele ins Schwärmen. Abseits aller Trends und Gewohnheiten hat Leguay eine Farbigkeit und formale Freiheit entwickelt, die unmittelbar anspricht. is

Organist Jean-Pierre Languay an der Orgel in Notre-Dame. © Domkapitel