Leider viele Verstöße

Speyer. Wo muss ich Maske tragen und wo nicht? Viele Bürger sind angesichts der aufgehobenen Maskenpflicht in der Speyerer Fußgängerzone unsicher. Aber beispielsweise auf den Wochenmärkten am Berliner Platz und auf dem Festplatz besteht weiterhin Maskenpflicht. Der Kommunale Vollzugsdienst stellte bei seinen Kontrollen auf dem Speyerer Wochenmarkt am Samstag fest, dass von Besuchern mehrfach gegen die Maskenpflicht verstoßen wurde.

AdUnit urban-intext1

Zwar ist die Maskenpflicht in der Innenstadt und auf dem Berliner Platz mit Ablauf des 31. Mai eigentlich außer Kraft getreten. Die Verwaltung weist aber darauf hin, dass auch nach der 22. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz weiterhin die Pflicht besteht, auf Wochenmärkten sowie im jeweiligen unmittelbaren Umfeld eine Maske zu tragen.

Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske oder einer Maske der Standards KN05/N95 oder FFP2 gilt auch für diejenigen, die vollständig geimpft oder von einer Corona-Erkrankung genesen sind. Zusätzlich muss Abstand gehalten werden. zg