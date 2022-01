Leistungen trotz Corona würdigen

Speyer. Nachdem die Verleihung des Ehrenpreises für die Sportler des Jahres für Leistungen 2020 pandemiebedingt abgesagt worden war, hat die Stadt Speyer die Suche nach der Sportlerin, dem Sportler, der Mannschaft des Jahres und dem Nachwuchspreis des Jahres für die vergangenen zwölf Monate wieder aufgenommen.

Vorschläge für die Sportler des Jahres 2021 werden von jedem Speyerer Sportverein, aber auch aus Reihen der Bevölkerung entgegengenommen und können noch bis einschließlich Mittwoch, 5. Januar, bei der Stadtverwaltung schriftlich eingereicht werden. Postalisch an die Abteilung Schule und Sport, Maximilianstraße 12, Zimmer 62 oder 63, und per E-Mail an die Adresse schuleundsport@stadt-speyer.de.

Ehrungstermin steht noch aus

Da der Ball des Sports 2022 aufgrund der aktuellen Corona-Pandemielage bereits abgesagt ist, werden Termin und Ort für die Ehrung der neuen Sportler des Jahres noch rechtzeitig bekannt gegeben, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung der Stadt. zg