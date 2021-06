Leitfaden-Entwurf zu mehr Bürgerbeteiligung entwickelt

Speyer. Auf dem Weg zu mehr Bürgerbeteiligung in Speyer fand ein Online-Bürgerworkshop statt. Dabei wurde ein Leitlinien-Entwurf vorgestellt, den die Stadt gemeinsam mit dem WITI-Projekt der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer (DUV) entwickelte. Noch bis zum 9. Juli können Interessierte den Entwurf unter https://www.soscisurvey.de/LeitfadenKommentar/ kommentieren und mitgestalten, bevor er dann im Stadtrat beschlossen werden soll, heißt es in einer Pressemitteilung.

Wie genau soll Bürgerbeteiligung in Speyer künftig aussehen? Wie können die bereits vorhandenen Beteiligungsformate gebündelt werden? Für diese und weitere Fragen versucht der Leitfaden einen Rahmen zu bieten, an dem sich Bürger und Verwaltung orientieren können. Neben den Grundsätzen der Speyerer Bürgerbeteiligung und ihrem genauen Ablauf legt der Leitfaden außerdem fest, dass Bürgerbeteiligung künftig auch institutionell in der Verwaltung verankert werden soll und die Speyerer somit eine feste Kontaktperson haben, die bereits vorhandene und neue Beteiligungsformate über die Fachbereichsgrenzen hinweg koordiniert und entsprechend in die Öffentlichkeit kommuniziert. Davon profitiert auch die Verwaltung, die sich an den Vorgaben der Leitlinien orientieren kann und damit ein weiteres Werkzeug an die Hand bekommt, um Beteiligungsprozesse noch besser umsetzen zu können.

„Es geht um Transparenz, um frühzeitige Information und darum, miteinander bei Projekten, von denen viele Menschen betroffen sind, ins Gespräch zu kommen“, erläutert Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler ihre Intention. Der Leitfaden gibt dabei nicht nur den Bürgern eine kompakte Übersicht über die aktuellen Vorhaben der Stadt, er zeigt zudem auf, wann und wie Beteiligung jeweils vorgesehen ist und umgesetzt werden kann. Zugleich legt er Kriterien fest, wie aus der Bevölkerung heraus Beteiligungsprozesse durch eine Unterschriftenliste eingeleitet werden können. Ein Wunsch: mehr Online-Bürgerbeteiligung durch eine digitale Plattform, die eine aktive Mitgestaltung und Mitsprache ermöglicht und Projekte visualisiert – zusätzlich zu bekannten Formaten wie Bürgerversammlungen oder Gesprächsterminen vor Ort.

Wegweiser für die Zukunft

Doch bevor es soweit ist, muss zunächst der Leitfaden fertiggestellt und dann im Stadtrat beschlossen werden. Dazu lädt die Stadtchefin alle Interessierten ein, die gleichzeitig der WITI-Projektgruppe der Uni Speyer für die Erstellung des Leitfadens dankt. „Wir legen damit den Grundstein, um im kommenden Jahr dann auch personell die Bürgerbeteiligung in Speyer noch fester und konkreter in unserer Stadt zu verankern“, so Seiler. zg

Info: Mehr Infos gibt es unter www.speyer.de/beteiligung