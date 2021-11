Lerninhalte auf neue Art

Speyer. Mit einem Zuschuss in Höhe von über 2,3 Millionen Euro fördert das Land Rheinland-Pfalz aus den vom Bund im Rahmen des „DigitalPakt“ Schule zur Verfügung gestellten Mitteln über die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Digitalisierungsmaßnahmen an vier Schulen in Speyer. Auf Basis des Antrags der Stadtverwaltung Speyer werden mit dem Zuschuss die technischen Voraussetzungenfür digitales Lernen geschaffen.

Die rheinland-pfälzische Bildungsstaatssekretärin Bettina Brück überreichte gemeinsam mit Ulrich Dexheimer, Sprecher des Vorstandes der ISB, den Förderbescheid an Bürgermeisterin Monika Kabs. Die Förderung im Rahmen des „Digital-Pakt“ Schule kommt den Schülern sowie den Lehrkräften zugute. „Wir haben schon vor Corona viel für die Digitalisierung der Schulen getan und unsere Aktivitäten in der Pandemie noch einmal deutlich verstärkt“, so die Staatssekretärin.

„Digitales Lernen hat durch die Herausforderungen der Corona-Pandemie eine neue Dringlichkeit erfahren. Eine gut ausgebaute technische Infrastruktur ist die Grundlage dafür, digitale Lernmethoden sinnvoll an unseren Schulen einsetzen zu können. Diese bieten die Chance, Lerninhalte auf eine ganz neue Art und Weise erlebbar zu machen, und so dafür zu sorgen, dass sie sich besser bei den Schülern einprägen. Ich bin daher sehr froh, dass wir durch die Förderung des Landes Rheinland-Pfalz finanzielle Mittel erhalten, um die digitale Lernausstattung an unseren Schulen auszubauen und zu verbessern“, sagte die Bürgermeisterin.

Für Rheinland-Pfalz stehen rund 240 Millionen Euro an Bundesmitteln zur Verfügung, die mit dem zehnprozentigen Eigenanteil der Schulträger aufzustocken sind. zg

