Leseaktion in Speyer startet

Speyer. Vom 11. Juli bis 11. September läuft der landesweite Lesesommer Rheinland-Pfalz. In Speyer gibt es eine Premiere: Die Stadtbibliothek und die Bibliothèque française kooperieren unter dem Motto „L’été en livres“. Um an den Aktionen teilnehmen zu können, ist eine Anmeldung in einer der beiden Bibliotheken notwendig. Dort erhalten diese auch die Clubkarte, auf der die gelesenen Bücher notiert werden.

Beim Vorlesesommer sollen mindestens drei Bücher vorgelesen und ein Bild zum Lieblingsbuch gemalt und abgegeben werden. zg