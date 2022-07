Leseoasen in Speyer: Im Buch herumschmökern

Speyer. Wer macht mit? Am Dienstag, 26. Juli, von 15 bis 17 Uhr gibt es zum ersten Mal die Leseoasen auf dem Berliner Platz. Leseoasen sind ein Projekt des Stadtteilvereins Speyer-West in Kooperation mit dem Quartiersmanagement, der Stadtbibliothek, der Familienbildung der Stadt, der Freiwilligenagentur und dem Förderverein „Freunde der Stadtbibliothek “. Die Leseoasen wollen Familien niedrigschwellig und unkompliziert die Möglichkeit bieten, neue Bücher zu entdecken und vorzulesen. Daher werden Eltern und Kinder eingeladen, Bücher aus zwei mobilen Bücherkisten der Stadtbibliothek zu nehmen und vor Ort in entspannter Atmosphäre zu lesen oder Kindern vorzulesen.

Das Projekt findet während der Sommerferien immer dienstags von 15 bis 17 Uhr auf dem Berliner Platz, bei schlechtem Wetter im Quartierbüro Speyer-West statt. In der kälteren Jahreszeit soll das Angebot einmal im Monat im Quartierbüro fortgeführt werden. zg/Bild: Stadt