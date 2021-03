Speyer. Nur noch am Mittwoch, 31. März, bietet die Stadtbibliothek für Kinder Überraschungs-Ostertüten zum Ausleihen an. Eine bunte Mischung aus Vorlesegeschichten, Bilder-, Oster- und Bastelbüchern warten in Papiertüten darauf, von jungen Lesern zu Hause ausgepackt zu werden. Die Tüten gibt es sowohl für Kinder bis sechs Jahre und als auch für Kinder ab sechs Jahren.

Die Stadtbibliothek ist zurzeit pandemiebedingt nur durch den Abholservice besetzt. Wer Tüten kostenfrei ausleihen möchte, kann telefonisch unter 06232/14 13 80 oder per E-Mail an stadtbibliothek@stadt-speyer.de einen Termin zum Abholen vereinbaren. Ansprechpartnerinnen sind Kerstin Bürger (06232/14 13 83) und Lea Zander (06232/14 13 88). zg