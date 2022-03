Lesung von Abel ist ausverkauft

Speyer. Zum ersten Mal in diesem Jahr heißt es bei einem Abend der Literatur-Reihe Speyer.Lit „Ausverkauft“: Für die Lesung von Susanne Abel (Bild) aus ihrem Buch „Stay away from Gretchen. Eine unmögliche Liebe“ an diesem Donnerstag, 10. März, um 19.30 Uhr im Alten Stadtsaal gibt es nach Mitteilung der Stadt Speyer, die den Abend gemeinsam mit der Buchhandlung Osiander veranstaltet, keine Karten mehr.

Nächster Termin der Reihe ist „MGV Walhalla zum Seidlwirt“ am Freitag, 18. März, um 19.30 Uhr. Zum multinationalen Programm gehören klassische Kompositionen ebenso wie kunstvoll arrangierte deutsche und türkische Volkslieder, amerikanische Songs, französische Chansons und Berliner Gassenhauer. Der Eintritt kostet 15 Euro. zg/Bild: Hanna Witte