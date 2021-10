Lesung wird verschoben

Speyer. Der geplante Termin für Jürgen von der Lippes inszenierte Lesung „Nudel im Wind“ am Dienstag, 2. November, in der Stadthalle muss aufgrund von Renovierungsarbeiten am Gebäude verlegt werden. Bereits erworbene Tickets bleiben nach Auskunft der Veranstalter gültig und müssen nicht getauscht werden. Der neue Termin werde schnellstmöglich bekanntgegeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Lesereisegepäck wird von der Lippe dann seinen ersten Roman haben. „Nudel im Wind“ heißt das Werk und ist eine Medienkrimi-Satire. Abgerundet wird der Abend durch ein kleines „Best of“ seiner bisherigen 15 Bücher. zg

Komiker Jürgen von der Lippe liest in der Stadthalle aus seinem neuen Roman „Nudel im Wind“ – wann, steht noch nicht fest. © von der Lippe

Info: Sobald ein Ersatztermin feststeht, gibt es Tickets im SZ Kundenforum zu erwerben.