Lesungen und Konzerte

Speyer. Literatur- und Musikfreunde aufgepasst! Noch bevor die ersten Klänge am Freitag, 11. Juni, in den jetzt von uns vorgestellten Veranstaltungsorten ertönen und damit in Sachen Kultur ein starkes Zeichen der Hoffnung für die Stadt Speyer senden, startet die ursprünglich im Februar und März geplante Literaturreihe „Speyer.Lit“ am Dienstag, 8. Juni, ab 20 Uhr im Alten Stadtsaal neu mit einer Lesung von Monika Helfer. Die Autorin erzählt in ihren Romanen „Bagage“ und „Vati“ mit großer Wucht die Geschichte ihrer eigenen Herkunft.

Tiefe Einblicke in die Lebensgeschichte der Widerstandskämpferin Anne Beaumanoir vermittelt Schriftstellerin Anne Weber bei einer Lesung aus ihrem „Heldinnenepos Anette“. Das 2020 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnete Werk wird am Dienstag, 15. Juni, 20 Uhr, im Alten Stadtsaal vorgestellt.

Während die Performance von Kinga Tóth am 16. Juni in der Heiliggeistkirche kurzfristig abgesagt wurde, finden weitere Lesungen zeitlich aktualisiert wie folgt statt:

Mittwoch, 7. Juli, 11 Uhr, Alter Stadtsaal: Jugendbuchautorin Carolin Wahl liest bei einer Schulveranstaltung aus ihrem Buch „Zwei Leben in einer Nacht“. Das Werk zum Thema Online-Challenges ist nach Angaben des Veranstalters für Jugendliche ab 14 Jahre geeignet.

Weiter geht’s dann erst im Herbst: Am Mittwoch, 10. November, ab 19 Uhr lädt im Alten Stadtsaal Arno Reinfrank zu seinem Poetry Slam „Dead or Alive“ ein. Und am Donnerstag, 11. November, 19 Uhr, liest dort Schriftsteller Tijan Sila aus seinem Roman „Die Fahne der Wünsche“, in dem er scharfsichtig Macht und Ohnmacht des Einzelnen in einem totalitären System beschreibt. Einzelheiten zu den Lesungen sind unter www.speyer.de/lit abrufbar.

Neben den literarischen Leckerbissen von Speyer.Lit warten zudem zwei klassische Konzerte auf Kulturfreunde: Sonntag, 13. Juni, 19 Uhr, Dreifaltigkeitskirche: Unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Robert Sattelberger werden „(Neo)barocke Kostbarkeiten“, unter anderem vom Heidelberger Kantatenorchester, aufgeführt. Infos dazu unter www.speyer.de/kostbarkeiten.

Und am Freitag, 25. Juni, 19 Uhr, können sich in der Dreifaltigkeitskirche Besucher auf eine musikalische Zeitreise mit dem Kurpfälzischen Kammerorchester und Paul Erb an der Violine begeben. Es kommen Stücke von Felix Mendelssohn, Astor Piazzolla und Arvo Pärt zur Aufführung (www.speyer.de/timeline).

In der Programmplanung des Kulturbüros ist außerdem das Musikfest der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Speyer vom 30. Juni bis 4. Juli vorgesehen. Des Weiteren können sich Musikenthusiasten auf eine Neuauflage der Konzerte im Paradiesgarten der Dreifaltigkeitskirche freuen, die vom 30. Juli bis 22. August stattfinden sollen. Details zu diesen Events gibt die Stadt aber noch bekannt. mey