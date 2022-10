Lesungsreihe geht weiter

Speyer. Die Waldseer Autorin Margit Kraus liest am Samstag, 5. November, in der Bücherei St. Joseph aus ihren Werken. Dabei wird Kraus ausgewählte Gedichte und Kurzgeschichten aus ihren Bänden „Rosen und Pfeffer“ (2015), „Und überall raschelt es nach Sehnsucht…“ (2017) und „Im Heldenmodus“ (2020) vortragen.

Die Autorin beschäftigt sich seit den 1990er-Jahren intensiv mit Lyrik, Kurzgeschichten und Essays. Sie hat bis heute neun Monographien sowie zahlreiche Texte – teilweise in pfälzer Mundart – in Anthologien, Zeitschriften und Newslettern publiziert. Nach dem Studium der Germanistik, Anglistik sowie Soziologie, Kommunikationswissenschaften und Geschichte arbeitete sie für Zeitungen sowie in der freien Wirtschaft. Die Autorin ist langjähriges Mitglied des Literarischen Vereins der Pfalz und seit einiger Zeit übt sie das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden aus. Margit Kraus wohnt in Waldsee-Rheinauen, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.

Die Veranstaltung findet in der Bücherei St. Joseph in der Gilgenstraße 17 statt und beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei und die Veranstaltung wird vom Autor und Leiter des Literarischen Vereins, Sektion Speyer, Ulrich Bunjes, moderiert.

Unter dem Reihentitel „Schreiben – Lesen – Hören“ veranstaltet der Literarische Verein der Pfalz, Sektion Speyer, in unregelmäßigen Abständen Lesungen mit einzelnen Autoren. Ziel des Vereins ist die Pflege und Förderung des literarischen Schaffens und Lebens innerhalb der Pfalz. zg