Lichterprozession mit LED in Speyer

Speyer. Das Fest Mariä Himmelfahrt am Montag, 15. August, wird als Patronatsfest der Speyerer Kathedrale und des Bistums gefeiert. Schon die Vorgängerkirche des Doms war der in den Himmel aufgenommenen Gottesmutter geweiht. Fresken im Mittelschiff und im Kaisersaal sowie eine von Papst Pius XI. gestiftete Marienfigur im Chorbereich weisen auf das Patrozinium hin. Am Hochfest Mariä Himmelfahrt begrüßt eine blumeng… Bildtext: Das blumengeschmückte Gnadenbild im Speyerr Dom.

