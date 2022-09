„Lichtung“ als Thema

Speyer. „Lichtung“ ist der Titel einer Ausstellung des in Karlsruhe lebenden Künstlers Tomomi Morishima, die der Kunstverein ab Sonntag, 25. September, in seinen Räumen im Kulturhof Flachsgasse zeigt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Morishima wurde 1984 in Paris geboren und verbrachte seine Kindheit und Jugend in Hiroshima. Sein 2002 in Tokio begonnenes Kunststudium setzte er ab 2006 in Karlsruhe bei Prof. Helmut Dorner fort. 2012 erhielt er den Meisterschülerpreis des Freundeskreises der Kunstakademie Karlsruhe.

Zur Eröffnung um 11 Uhr begrüßt Vorsitzender Klaus Fresenius die Gäste. Zur Einführung spricht Dr. Bernhard Serexhe. Musik kommt von Diego Jascalevich. zg