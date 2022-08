Liebe Christi versöhnt

Speyer. „Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt.“ Unter diesem Motto tagt die 11. Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen (ÖRK) vom 31. August bis 8. September in Karlsruhe – also erstmalig in Deutschland. Aus diesem Anlass laden Evangelische Landeskirche, Bistum Speyer und die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen Südwest (ACK Südwest) zu einem öffentlichen Gottesdienst am Sonntag, 4. September, um 14 Uhr in die Dreifaltigkeitskirche in Speyer ein. Erwartet werden auch internationale Gäste der Partnerkirchen, etwa aus Papua, Korea oder Ghana.

Unter dem Titel „Teile und heile – lebt zusammen“ dreht sich der Gottesdienst um das ÖRK-Motto von der Liebe Christi, die die Welt einen soll. Was bewegt Christinnen und Christen? Kann ein gemeinsamer Glaube die Kirchen einen oder gar die Welt versöhnen? Klimakrise, weltweite Konflikte und gespaltene Gesellschaften sind aktuelle Themen, die auch im Gottesdienst eine Rolle spielen. In einem „Predigtinterview“ werden Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst, Bischof Karl-Heinz Wiesemann und Erzpriester Georgios Basioudis von der griechisch-orthodoxen Kirche Stellung nehmen. Im Anschluss an den Gottesdienst können sich Gäste und Gottesdienstbesucher bei einem kleinen Empfang austauschen.

Neben dem zentralen Gottesdienst in Speyer sind Kirchengemeinden und Pfarreien eingeladen, die Themen und Anliegen der Weltkirchenkonferenz auch in der Region aufzugreifen. Unter https://oerk.wir-e.de/material stehen Texte, Lieder und Gebete bereit. lk/is