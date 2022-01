Speyer. Unter dem Motto „Liebe miteinander leben“ lädt das Bistum Speyer einmal mehr Eheleute aus der Diözese, die silberne, goldene, diamantene Hochzeit oder einen anderen Jahrestag ihrer Eheschließung feiern, zur Feier der Jubiläen im Speyerer Dom ein. Es werden zwei Termine zur Feier angeboten: Samstag, 25. Juni und Sonntag, 26. Juni.

Der Festtag beginnt jeweils um 10 Uhr mit einem Pontifikalamt im Dom. Zelebrant der beiden Eucharistiefeiern ist Weihbischof Otto Georgens. Im Anschluss an die Gottesdienste besteht die Möglichkeit zur Einzelsegnung der Paare durch den Weihbischof und andere Seelsorger. Anmeldungen zu den Feiern sind ab sofort möglich.

„Schon jetzt erhalten wir Anfragen und spüren die Vorfreude der Ehejubilare. Im Dezember 2020 rief Papst Franziskus das Aktionsjahr zu Ehe und Familie aus, das offiziell am 26. Juni 2022 mit dem Weltfamilientreffen in Rom endet. Die Feier der Ehejubiläen soll damit ein Ausrufezeichen im Bistum zum Jahr der Familie setzen. Wir hoffen, dass zu dem geplanten Termin die Gottesdienste trotz Corona-Pandemie möglich sein werden“, so Rita Höfer, die die Veranstaltung der Ehe- und Familienseelsorge im Bischöflichen Ordinariat mitorganisiert.

Aufgrund der begrenzten Anzahl der Plätze im Dom wird von den Organisatoren in einer Pressemitteilung eine frühzeitige Anmeldung für die Paare empfohlen. Ende Mai erhalten dann alle Teilnehmer eine Bestätigung des Termins und Einlasskarten für den Gottesdienst im Dom. is