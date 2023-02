Lindau druckt im Kulturhof

Speyer. Die Winkeldruckerey im Kulturhof Flachsgasse ist am Samstag und Sonntag, 25./26. Februar, jeweils von 11 bis 18 Uhr für ein Druckerwochenende geöffnet. Gastdruckerin ist an diesem Wochenende Margarete Lindau. Sie wurde 1975 in Hannover geboren, studierte Grafikdesign und Zeichnung an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee und an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig mit einem Abschluss als Meisterschülerin 2008.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seitdem wird ihr Werk in Einzel-und Gruppenausstellungen gezeigt. Ihre Arbeiten wurden vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Birknerpreis oder Aufenthaltsstipendien im Künstlerhaus München und Künstlerhaus Hohenossig. Lindau lebt in Mannheim. Nach Lehrtätigkeiten an der Hochschule Darmstadt, Grafik-Designschule Anklam und der Kunsthochschule Berlin-Weißensee leitet sie seit 2016 die Druckwerkstatt am Fachbereich Gestaltung der Hochschule Darmstadt. Lindaus Gesamtwerk umfasst zeichnerische und druckgrafische Serien sowie Künstlerbücher. zg