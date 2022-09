Linksabbiegen wird verboten

Speyer. Jetzt hat die Deutsche Bahn viel länger am Übergang in der Schützenstraße gearbeitet und doch ist nicht alles fertig geworden, wie es geplant war: Wie am 13. Juli im gemeinsamen Verkehrsausschuss und Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion mitgeteilt wurde, müssen im Zuge der Modernisierung des Bahnübergangs Schützenstraße die derzeit bundesweit gültigen Sicherheitsanforderungen umgesetzt werden. Hierbei gilt es, das Risiko eines Rückstaus auf den Gleisen auszuschließen, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Hierzu bestehen gemäß Planungen der Bahn zwei Möglichkeiten: Ein sogenanntes vorgeschaltetes Lichtzeichen oder ein Verbot des Linksabbiegens mittels Verkehrszeichen. Wie sich im Verlauf der Modernisierungsarbeiten herausstellte, konnte die Bahn das ursprünglich bevorzugte vorgeschaltete Lichtzeichen nicht wie geplant bis zur Wiederinbetriebnahme des Bahnübergangs installieren, da der Mast des Lichtzeichens wegen Konflikten mit vorhandenen unterirdischen Leitungen nicht im Straßenraum platziert werden konnte. Bis eine Lösung zur Platzierung des Masts gefunden ist, muss demnach die Alternativvariante umgesetzt werden – ein nerviges Abbiegeverbot.

Umwege in Kauf nehmen

Daher ist ab sofort ein Linksabbiegen von der Schützenstraße in die Hasenstraße nicht mehr zulässig. Die Zufahrt zum Oberkämmerer erfolgt jetzt von Süden her über die Holzstraße und die Brücke über den Gießhübelbach oder über den Bahnübergang Alte Schwegenheimer Straße. Durchaus ein Umweg.

Die Stadt Speyer bittet in ihrer Mitteilung im Namen der Deutschen Bahn die Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis für die Beeinträchtigungen. zg