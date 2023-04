Literarisch ins Frühjahr in Speyer mit Christine Stuck

Speyer. Der Frühling ist in vollem Gange und sorgt dank höherer Temperaturen und Blütenpracht für gute Laune. Grund genug für Christine Stuck, Literaturwissenschaftlerin und Leiterin der Literaturgespräche in der Villa Ecarius, den Buchmarkt zu durchforsten und neue wie auch besondere Bücher in der Stadtbibliothek vorzustellen. In der „Frühlingsauslese“ finden sich Empfehlungen aus den Kategorien: neu entdeckt, viel diskutiert und experimentell, Nordeuropa und Glück. Also passender Lesestoff zum Frühjahr.

Christine Stuck tritt die Nachfolge von Joachim Roßhirts Klassiker „Acht nach 8“ an und stellt ihre Buchauswahl am heutigen Donnerstag, 27. April, um 20 Uhr vor. Der Eintritt beträgt vier Euro, Tickets können an der Abendkasse erworben werden.