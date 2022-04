Speyer. Literarische Begegnung am Internationalen Roma-Tag, Freitag, 8. April, finden ab 19 Uhr im Historischen Ratssaal der Stadt Speyer statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aus Anlass des Gedenktages lädt die Autorengruppe „Spira“ des Literarischen Vereins der Pfalz zu einem Abend mit Texten von Sinti und Roma sowie eigenen Beiträgen ein. Ehrengast ist Ilona Lagrene, Vorstandsmitglied des Landesverbands Deutscher Sinti und Roma.

Die Leiterin der Sektion Speyer des Literarischen Vereins, Sonja Viola Senghaus, und weitere Mitglieder der Autorengruppe – Dawn Anne Dister, Eva-Constanze Gröger, Susanna Hedrich, Marie Christiane Kornmann, Sneana Laziæ, Ulrich Bunjes – geben der „größten Minderheit Europas“ eine Stimme und beschäftigen sich mit der Erfahrung von Fremdheit, Ausgrenzung und Verfolgung. Das Motto des Abends greift den Titel einer Rede auf, durch die der Literaturnobelpreisträger Günter Grass im Jahr 2000 auf die verzweifelte Lage von Sinti und Roma aufmerksam gemacht hat.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Abend wird musikalisch gestaltet von István Kuruc (Violine) und Martina Cukrov Jarrett (am Flügel). Die Veranstaltung findet im historischen Ratssaal, statt. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintrit kostet 10 Euro an der Abendkasse – ermäßigt 8 Euro. Es gelten die am Veranstaltungstag anwendbaren Corona-Regeln des Landes Rheinland-Pfalz

Der Internationale Roma-Tag ist ein weltweiter Aktionstag, mit dem auf die Diskriminierung und Verfolgung der Roma aufmerksam gemacht und zugleich die Kultur dieser ethnischen Minderheit gefeiert werden soll. Das Datum erinnert an den Ersten Welt-Roma-Kongress, der 1971 nahe London stattfand.