Lkw beschädigt Baustellenbauwerk auf der B39 bei Speyer

Speyer. Ein Sattelzug, mutmaßlich ein Holztransporter, hat am Dienstagmorgen die Unterseite eines Baustellenbauwerks auf der B39 in Fahrtrichtung Baden-Württemberg beschädigt. Dieses dient als Tragegerüst für die Fertigung der künftigen Fußgängerbrücke am Priesterseminar. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, beschädigte der Lkw eine Sicherungsstange und verlor zwei Spanngurtbefestigungen. Die maximale Durchfahrtshöhe an dieser Stelle beträgt vier Meter und es wird durch Verkehrszeichen auf sie hingewiesen. Der Lkw entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 200 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Laut SWR-Informationen muss das Traggerüst für die neue Fußgänger- und Fahrradbrücke am Priesterseminar neu montiert werden. Die B39 wird deshalb in der Nacht zu Donnerstag voll gesperrt.

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Speyer unter Telefon 06232/1370 oder per Email, pispeyer@polizei.rlp.de, zu melden.