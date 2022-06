Lkw-Reifen und ein Motorroller

Speyer. Der Sea Life Trust, eine weltweit tätige Wohltätigkeitsorganisation zum Schutz der Meere, startete jetzt seine bisher größte Säuberungsaktion – den „Global Beach Clean“. Anlässlich des weltweiten Meerestages am 8. Juni reinigen auch die Mitarbeiter der 50 verschiedenen Sea-Life-Attraktionen eine Woche lang Ufer, Strände und Küstengebiete und befreien diese von Müll. Das Sea Life Speyer war dieses Jahr schon vor dem Jahrestag aktiv – mit dem ersten „Global Dive Clean“. Denn dieses Jahr wurde der Müll nicht nur an den Ufern des Hafenbeckens und des Rheins gesammelt, sondern auch direkt aus dem Wasser „ertaucht“.

Zehn Taucher, darunter Initiatorin Christine Leingang, die Generalmanagerin des Sea Life Speyer, stiegen in voller Montur ins Becken des Yachthafens, um die dort heimische Tier- und Pflanzenwelt vor schädigenden Abfällen zu befreien. „Ich bin so glücklich über die positive Resonanz und Teilnahmebereitschaft unserer Partner, auf die die Hafensäuberungsaktion gestoßen ist“, sagt Leingang anschließend.

Ermöglicht wurde die Aktion von Robert Gard, dem Geschäftsführer der Yachthafen Speyer GmbH und seiner Ehefrau Sabine, die hier Hafenmeisterin ist. Ebenfalls federführend mit von der Partie waren Alex und Delia Fritzenschaft von der Tauchschule Froschmann, die sich mit weiteren freiwilligen Tauchern an der Aktion beteiligten, den Einsatz leiteten und ihn sicherheitstechnisch überwachten. Tauchartikel- Hersteller Mares sponserte entsprechende Müllsammelnetze.

Schätzungen zufolge gelangen jedes Jahr acht Millionen Tonnen Plastikmüll in die Weltmeere und man nimmt an, dass 2050 mehr Müll als Fische in den Ozeanen schwimmen könnte. Grund genug, auch an den Zuflüssen etwas dagegen zu tun!

Andy Bool, der Leiter des Sea Life Trust, erklärt: „Der größte Teil des weltweit vergeudeten Plastikmülls landet letztendlich auf See. Die Abfälle, die an unseren örtlichen Ufern angespült werden, sind nicht nur unangenehm anzusehen, sie schaden Flora und Fauna und töten diese.“ Hunderte von Meereslebewesen seien betroffen, darunter Seevögel, Schildkröten und Fische, die die Abfälle mit Nahrung verwechseln und daran oft zugrunde gehen.

Mikroplastik essen wir einfach mit

„Es sind nicht nur Tiere, die Gefahr laufen, Kunststoffe zu sich zu nehmen“, ergänzt Bool besorgt: „Mikroplastik wirkt wie ein Magnet auf gefährliche Chemikalien aus dem Wasser, bevor es von Plankton und filternden Tieren gefressen wird. Diese kleineren Tiere werden von größeren gefressen und so rückt das Mikroplastik samt der giftigen Stoffe schnell die Nahrungskette hoch bis zu uns. Immer größere Konzentrationen bauen sich in Arten wie Thunfisch und Co. auf und finden schließlich ihren Weg auf unser aller Teller!“ Daher zeigte das Sea Life Team, dass es sich auch um die Müllsammlung rings um den Hafen herum bemühte und die Tauchercrew am Aktionstag vollen Einsatz beim Sammeln von Müll bewies.

Das Resultat des Tages: Knapp eine halbe Tonne Müll wurde aus dem Rheinwasser gefischt. Darunter Lkw-Reifen, ein alter Monitor, Plastikmüll und Decken. Ein besonders überraschender Fund war ein bereits mit Muscheln bewachsener Motorroller, welcher mit vereinter Kraft der Helfer aus dem Hafenbecken auf den Steg gezogen wurde.

Zukünftig plant das Team des Speyerer Großaquariums sich jährlich mit dieser Tauchaktion an dem „Global Beach Clean“ zu beteiligen und viele weitere freiwillige Helfer dafür zu begeistern. zg