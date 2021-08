Lobgesänge auf heiligen König

Speyer. Die Reihe „Via Mediaeval“ des Kultursommers verbindet Musik und Architektur des Mittelalters. Sie ist ein Beispiel für ein lebendiges kulturelles Erbe, das die historischen Bauten unseres Landes und die Wurzeln der europäischen Musikgeschichte zusammen erleben lässt. Entsprechend dem Motto des Kultursommers Rheinland-Pfalz 2021 „Kompass Europa: Nordlichter“ bieten die sechs Konzerte vom 3. bis 25. September spannende und meist noch nicht gehörte Musik aus den nordischen und baltischen Ländern mit Musikern aus Litauen, Finnland, Estland, Dänemark, Schweden und Deutschland.

In der altehrwürdigen Krypta des Speyrer Doms bringt Ensemble Archaica am Freitag, 24. September, um 20 Uhr Gesänge zur Verehrung des Heiligen Königs und Märtyrers Olav zu Gehör. Alle Konzerte stehen unter dem Vorbehalt der jeweils geltenden Veranstaltungsbedingungen.

Olav Haraldsson II. wurde um 955 als Sohn eines Wikingerkönigs geboren. Mit zwölf Jahren bekam er ein Schiff, das ihn 1007-1009 in die Ostsee, 1009 bis 1011 nach Dänemark, Holland und England führte, wo er Canterbury eroberte.

Er stand dort im Dienst von König Ethelred II. und lernte das Christentum kennen. Auf Beutezügen vor Gibraltar hatte er eine Vision, in der ihm der Königsthron Norwegens verheißen wurde. 1014 wurde Olav in Rouen in der Normandie getauft und 1016 König von Norwegen, nachdem es ihm gelang, die vielen kleinen norwegischen Königtümer zu vereinigen.

Olav holte Missionare ins Land, ließ Kirchen bauen und bestrafte alle, die die Taufe ablehnten. Er fiel am 29. Juli 1030 in der Schlacht von Stiklestad gegen seinen Gegner Knut den Großen, König von Dänemark und England. Bereits kurz nach seinem Tod verbreiteten sich immer mehr Wunder- und Heilgeschichten von Olav.

Das Konzertprogramm zeichnet das Leben und Wirken des Heiligen Olav nach. Neben einstimmigen Vesperantiphonen mit zugehörigen Psalmrezitationen und Responsorien werden auch Hymnen und mehrstimmige Kompositionen für kirchliche Märtyrer erklingen.

Solistische Besetzung

Das Männerensemble Archaica ist Teil des Ensembles Vox Nostra und solistisch besetzt. Es wurde 2001 von Burkard Wehner in Berlin gegründet und hat sich auf Vokalkompositionen des Mittelalters und der Renaissance spezialisiert.

Das Repertoire umfasst die in Neumennotation aufgezeichneten archaischen Gregorianischen Choräle des neunten und zehnten Jahrhunderts, die Meisterwerke früher Mehrstimmigkeit aus Winchester, St. Martial de Limoges und Notre-Dame de Paris um 1200, die komplexen isorhythmischen Kompositionen der Ars Nova und die kunstvoll verwobenen Gesänge der Renaissancepolyphonie.

Auf Grundlage der Originalquellen und den neuesten musikwissenschaftlichen Erkenntnissen interpretiert das Ensemble Kompositionen aus Klöstern, Kathedralen und Fürstenhöfen – den frühen Kulturzentren in Europa.

Zur Einhaltung der Abstandsregeln kann das Konzert von der Krypta in das Hauptschiff des Doms verlegt werden. zg