Löbel vor Gericht – Richterin zweifelt an Beweisen

Mannheim. Warum tut er sich das an? Der ehemalige CDU-Politiker Nikolas Löbel war in Mannheim eine große Nummer, mit seinen Maskendeals hat er es auch bundesweit zu einem gewissen, zweifelhaften Bekanntheitsgrad gebracht. Doch in der Quadratestadt ist er verbrannt, deshalb tauchte Löbel ja unter. Wo er wohnt, und was er macht, das wissen wahrscheinlich nur wenige, und die womöglich auch nicht genau. Gerade deshalb bleibt es rätselhaft, warum Löbel für seinen ersten öffentlichen Auftritt einen Gerichtssaal wählt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch wenn Löbel natürlich eine Maske trägt und damit sein Gesicht ein wenig verbergen kann, läuft hier zumindest optisch kein von Gram gebeugter Mann durch den Saal des Amtsgerichts. Der 35-Jährige hat sich für diesen Termin gestylt. Hellblaues Hemd, den grauen Pulli lässig um den Hals geknotet, dazu blaue Jeans und weiße Sneakers. Der Anzug ist im Schrank geblieben.

Alte und neue Geschichten trennen

Waltraud Bag, die Richterin am Amtsgericht, weiß natürlich, dass bei diesem Prozess die alten von den neuen Geschichten strikt getrennt werden müssen. Doch so einfach ist das nicht, weil die Übergänge fließend sind. Immerhin geht es um einen juristischen Streit, den Löbel jetzt schon im dritten Verfahren gegen einen Mieter ausficht. Das heißt, er ist in dem Streit in seiner Doppelfunktion als Politiker und Hausbesitzer aufgetreten. Schriftwechsel erfolgten teilweise mit dem Briefkopf des Bundestagsabgeordneten Löbel.

Die bisherigen Verfahren vor dem Amts- und Landgericht hat Löbel nicht nur verloren, die Richter attestierten ihm dabei auch zweifelhafte Methoden. Erst drängte er den Mieter dazu, die Wohnung wegen Sanierungsarbeiten zu verlassen. Danach ließ er – so das Landgericht – „in verbotener Eigenmacht“ die Schlösser austauschen, um dem Mieter den Zutritt zu seiner Wohnung zu verwehren. Eine Rückkehr in die alte Wohnung ist derzeit praktisch nicht möglich, weil der Hausbesitzer diese inzwischen weitervermietet hat. Es hat dem Mieter also nichts genutzt, dass die Gerichte bisher zweifelsfrei festgestellt haben, dass er nach der „Besitz-Entziehung“ einen gerichtlich bestätigten Anspruch auf die Rückkehr in die Wohnung hat.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Mieter, der viele Jahre in dem Haus in der Neckarstadt wohnte, will aber partout zurück. Er will sich auch nicht mit Geld aus dem Vertrag herauskaufen lassen, auch bei dem Gütetermin vor dem Amtsgericht stellte er klar, dass Löbels Angebot – 5000 Euro – für ihn nicht infrage kommt. Er würde auch in eine andere Wohnung in dem Haus ziehen oder warten, bis etwas frei wird. Klar ist aber auch, dass der Mieter von Nikolas Löbel zusätzlich Schadenersatz haben will.

Warum lehnt Löbel aber einen Kompromiss ab und nimmt so einen weiteren Prozess in Kauf? Das Landgericht hat ja schon geurteilt, dass „auch ein gekündigter Mieter weiter in seiner Wohnung bleiben darf, bis der Rechtsstreit geklärt“ ist. Der Mieter will sich jetzt vom Amtsgericht bestätigen lassen, dass die Kündigung gegen ihn nicht rechtmäßig war. Löbel will dagegen das Gegenteil beweisen.

Und hier wird die Sache noch komplizierter. Der Ex-Politiker hat dem Mieter am 29. Januar 2021 fristlos gekündigt und dies damit begründet, der Mieter habe gegenüber Handwerkern und seinem Vater Beleidigungen über ihn geäußert, von regelrechten „Wut-Tiraden“ war da angeblich die Rede. Die Handwerker waren alle bei Löbels Vater beschäftigt, und der wiederum führte Sanierungsarbeiten im Mietshaus seines Sohnes aus. Die drei Handwerker und Löbels Vater sollten, so die Prozessstrategie, das bestätigen.

„Ziemlich vage“

Um es vorwegzunehmen: Das ist schiefgegangen. Richterin Bag erklärte nach der Beweisaufnahme, dass die Zeugenaussagen wohl nicht für ein Urteil gegen den Mieter ausreichen würden. Diese hätten die Beleidigungen teilweise gar nicht persönlich wahrgenommen und seien in ihren Äußerungen „ziemlich vage“ geblieben. Löbels Vater antwortete auf die Frage des Mieteranwalts Alexander R. Sauer, ob er finde, dass der Begriff „Jungspund“ beleidigend sei, mit einem Ja, sagte aber auch, dass es im Handwerksberuf üblich sei, Worte wie „Scheißdreck“ in den Mund zu nehmen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Richterin monierte auch den Zeitpunkt der Kündigung. „Das hat sehr lange gedauert“, sagte sie. Damit spielte Bag auf die Aussage des Vaters an, der den Sohn am 5. Dezember 2020 über die Beleidigungen informiert haben will. Das bestätigten bei der Verhandlung auch Löbel junior. Die Kündigung erfolgte aber erst Ende Januar.

Aussagen widersprechen sich

Eine neue Wende nahm der Prozess, als Sauer aus der eidesstattlichen Versicherung zitierte, die Löbel beim früheren Verfahren vor dem Amtsgericht abgegeben hat. Demnach hat Löbel erst Ende Januar 2020 von den angeblichen Beleidigungen erfahren. Das passt aber nicht mit der aktuellen Aussage zusammen. Der Mieter erklärt, dass er weder Löbel noch dessen Vater beleidigt habe. Löbel habe nur darauf gewartet, bis er die Wohnung am 27. Januar 2021 verlassen habe. Zwei Tage später wurde ihm dann gekündigt. Klar ist nur: Löbel hat sich in Widersprüche verstrickt. Bis zum Urteil dauert es aber noch, es fällt am 25. August.