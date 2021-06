Luca-App vereinfacht vieles

Speyer. Wie die Kreisverwaltung in Ludwigshafen jetzt informiert hat, ist die Luca-App beim Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises eingebunden und einsatzbereit. Das bedeutet, dass alle Speyerer Betriebe und Einrichtungen, die gemäß der geltenden Rechtslage zur Kontaktdatenerfassung verpflichtet sind, dafür die Luca-App nutzen können.

„Ich freue mich sehr, dass die Luca-App nun im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes und damit auch in Speyer starten kann. Unser Stadtvorstand hat sich sehr früh dafür eingesetzt und ich bin nach wie vor überzeugt, dass die App an vielen Stellen Entlastung bringen und die Kontaktnachverfolgung im Infektionsfall erleichtern wird“, führt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler aus.

„Damit das wie gewünscht funktioniert, ist es wichtig, dass sich so viele Geschäfte und Einrichtungen wie möglich beteiligen, um Einheitlichkeit und Bürgerfreundlichkeit zu schaffen. Ich rufe daher alle Gastronomie-, Kultur- und Gewerbetreibenden dazu auf, sich in der Luca-App zu registrieren und die digitale Kontaktnachverfolgung anzubieten“, so die OB.

Gewerbetreibende und Einrichtungen können sich für die Nutzung registrieren und erhalten einen einrichtungsbezogenen QR-Code. Nutzer laden sich die App herunter, tragen ihre Kontaktdaten ein und checken durch Abscannen des QR-Codes in eine Location ein oder aus. Das aufwändige Ausfüllen von Kontaktbögen entfällt und das Gesundheitsamt kann so ohne Zeitverzug in die Kontaktnachverfolgung einsteigen und mögliche Kontaktpersonen umgehend benachrichtigen, sollte ein Infektionsfall auftreten.

Kostenlos nutzbar

Das Gesundheitsamt hat den Einsatz der Luca-App zuvor mit ausgewählten Betrieben erfolgreich erprobt, darunter die Speyerer Buchhandlung Osiander. Auch weitere Speyerer Geschäfte und Gastronomiebetriebe nutzen die Luca-App bereits. Sie ist kostenlos für Android, iOS und als Webapp erhältlich. zg