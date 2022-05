Lustig, lyrisch, ernst – so ist Poetry-Slam

Speyer. Originelle Texte, interessante Menschen und ganz viel Spaß – das Kinder- und Jugendtheater veranstaltet in Kooperation mit dem ZKW der Uni Koblenz/Landau einen Poetry-Slam am Freitag, 27. Mai, um 20 Uhr. Live kann das Publikum hier Literatur in ihrer lebendigsten Form erleben und in die Welt der Geschichten und Gedichte eintauchen.

Poetry-Slam ist Literatur, die Spaß macht. Die verschiedensten Menschen treten mit selbst geschriebenen Texten gegeneinander an und begeistern das Publikum mit ihrer Wortakrobatik. Weder Musik noch Requisiten sind erlaubt – es zählt allein das Gesprochene Wort. Ob lustig, komisch, ernst, lyrisch oder politisch – alles ist dabei, alles ist erlaubt! Und das Publikum ist am Ende gefragt, wer zum Sieger gekürt werden soll.

Mit dabei ist Philipp Multhaupt (Freiburg). Er schreibt Geschichten, in denen die Grenze zwischen Fantasie und Wirklichkeit verschwimmt. Seit ein paar Jahren ist er in der Poetry-Slammer-Szene aktiv und konnte sich dreimal in Folge für die Landesmeisterschaften qualifizieren. 2016 erschien die Novelle „Über die Erhabenheit toter Katzen und das Umwerben trauriger Mädchen” bei Periplaneta.

Lena Stokoff (Tübingen) kam 2017 zum Poetry Slam. Mittlerweile blickt sie auf hunderte Auftritte in Deutschland, Österreich und der Schweiz zurück. Nicht nur klassische Poetry-Slam-Bühnen, sondern auch Lesebühnen und Powerpoint-Karaoke-Auftritte füllen ihren Kalender. Julie Kerdellant (Straßburg/Landau) hat einen schwierigen Namen. Die gebürtige Bremerin steht seit 2009 auf Slambühnen und verfasst Texte über sich selbst – „weil es sonst niemand macht“. Mit ihrer feintönigen Poesie prägte sie viele Jahre in Landau die Slamszene.

Karl Kaspar (Konstanz) kommt aus Konstanz, studiert in Mannheim und ist auf der Bühne zu Hause. Neben Texten produziert er als „Dandy Flower“ eigene Rap-Tracks und veröffentlichte im September 2019 sein Erstlingswerk „Pusteblume EP“. Lily Sabath (Kandel) lebt und arbeitet in Freiburg. Sie liebt das Schreiben in allen möglichen Genres und die Sprache in allen Ausdrucksformen. zg

Info: Tickets kosten 12/8 Euro. Infos und Reservierung unter Telefon 06232/2 89 07 50 oder per E-Mail unter reservierung@theater-speyer.de

