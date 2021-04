Märchenstunde mit der Stadtspitze

Speyer. Das ist doch mal was ganz anderes: Am Freitag, 23. April, dem Welttag des Buches, feiern Buchhandlungen, Verlage, Bibliotheken, Schulen und Lesebegeisterte das Lesen. Längst ist er zum internationalen Ereignis geworden. Auch die Stadtbibliothek Speyer hat sich für diesen Tag etwas Besonderes überlegt: Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, Bürgermeisterin Monika Kabs und die Beigeordneten Irmgard Münch-Weinmann und Sandra Selg lesen online jeweils ein Märchen der Gebrüder Grimm vor. Die Lesungen werden auf dem Youtube-Kanal der Stadt veröffentlicht.

„Gemeinsam wollen wir Freude am Lesen verbreiten und kleine und große Leseratten in die Welt der Märchen entführen. Gerade zu dieser Zeit, in der viele Veranstaltungen wegfallen, nehmen Bücher mit ihren vielfältigen Erzählungen eine wichtige Rolle ein, denn: Geschichten verbinden“, freut sich Bildungsdezernentin Monika Kabs auf das Event.

Das Team der Stadtbibliothek hat zudem fleißig Tüten gepackt, in denen sich das Welttagsbuch „Ich schenk dir eine Geschichte“ für Kinder von neun bis zwölf Jahren sowie jede Menge Rätselspaß befinden. Die sind ab sofort für den Zeitraum von zwei Wochen erhältlich. zg

Info: Wer Interesse an einer oder mehreren Buchtüten hat, kann unter 06232/14 13 80 oder per E-Mail stadtbibliothek@stadt-speyer.de einen Termin vereinbaren.

