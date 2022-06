Mahlzeit gegen die Armut

Speyer. Bei der Aktion Mahlzeit sind ab sofort alle Corona-Beschränkungen aufgehoben. Alle Menschen in der „Armutsklemme“ sind willkommen, für einen Euro ein Mittagessen im Martin-Luther-King-Haus einzunehmen. Ein Nachweis über die Bedürftigkeit wird nicht benötigt.

Neben dem kostengünstigen Essen – mit Vorspeise, Hauptspeise, Nachtisch – bietet die Mahlzeit auch Raum für Begegnungen, was gerade für Alleinstehende eine willkommene Abwechslung bedeutet.

An zwei Tagen wird die Mahlzeit von einer Sozialarbeiterin begleitet, sodass die Gäste bei Fragen zu Behördenpost oder auch bei persönlichen Problemen schnelle und unbürokratische Hilfe vor Ort erhalten.

Durch die stetig steigenden Lebenshaltungskosten ist die Mahlzeit eine gute Entlastungsmöglichkeit. Im Juni gibt es an vier Tagen Essen: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag. Schließtage sind an Pfingstmontag und Fronleichnam. Im Juli und August ist Sommerpause. Die Mahlzeit findet in dieser Zeit nur am Dienstag und Freitag statt. Essensausgabe ist von 11.30 bis 12.30 Uhr. zg