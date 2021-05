Mai-Kundgebung mit Autokorso

Speyer. Eine solche Mai-Kundgebung hat die Stadt noch nicht erlebt: Mit einem Autokorso von der Walderholung zum Festplatz und einer Kundgebung dort, bei der die Teilnehmer in ihren Fahrzeugen verbleiben, will der Stadtverband des Deutschen Gewerkschaftsbunds am Samstag, 1. Mai, um 11 Uhr die Traditionsveranstaltung Corona-konform begehen. Das Motto lautet „Solidarität ist Zukunft“, Mairedner ist Andreas Gaa, Betriebsratsvorsitzender von Speyers größtem industriellen Arbeitgeber PFW Aerospace. Die Autos müssen in einem Mindestabstand von drei Metern geparkt werden, die Teilnehmer im Auto bleiben.

